Iran-Krieg

Irans Außenminister Araghtschi (Archivbild). (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Iranischen Staatsmedien zufolge traf er nach dem Abschluss seines Besuches im Oman in Pakistan ein. Araghtschi hatte in der omanischen Hauptstadt Maskat Berichten zufolge Gespräche mit Sultan Haitham geführt. Dabei sei es um die aktuelle Lage und die Verhandlungsbemühungen zur Beilegung des Konflikts gegangen. Von Islamabad aus soll Araghtschi weiter nach Russland reisen.

Der iranische Außenminister war erst gestern nach Gesprächen mit pakistanischen Regierungsvertretern aus Islamabad abgereist. Daraufhin hatte US-Präsident Trump eine Reise seiner Unterhändler zu möglichen neuen Verhandlungen in der pakistanischen Hauptstadt kurzfristig abgesagt. Pakistan vermittelt zwischen dem Iran und den USA und versucht derzeit, eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den Konfliktparteien zustande zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.