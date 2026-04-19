Krieg am Golf

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Icana)

Es gebe jedoch weiterhin große Differenzen, auch wenn einige Punkte inzwischen geklärt seien, sagte Ghalibaf im iranischen Fernsehen. Von einer Einigung seien beide Seiten noch weit entfernt. Der Parlamentspräsident gehörte zu der Delegation, die am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad mit US-Vizepräsident Vance verhandelt hatte. Das ranghöchste Treffen zwischen dem Iran und den USA seit der Islamischen Revolution von 1979 hatte kein Ergebnis gebracht.

Mit Blick auf den Kriegsverlauf sprach Ghalibaf von einem Sieg des Iran. Die USA hätten ihre Kriegsziele nicht erreicht und der Iran kontrolliere die strategisch wichtige Straße von Hormus.

Zuvor hatte auch US-Präsident Trump erneut von guten Gesprächen mit dem Iran gesprochen. Die iranischen Revolutionsgarden haben derweil mit Angriffen auf alle Schiffe gedroht, die durch die Straße von Hormus zu fahren versuchten. Auf mindestens ein Schiff wurde bereits geschossen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.