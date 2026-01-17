Nach Niederschlagung der Demonstrationen

Im Iran können die Memschen jetzt wieder SMS-Nachrichten versenden. (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Aus dem Ausland versendete SMS kommen dagegen nicht an. Bereits am vergangenen Wochenende war das nationale Intranet wieder entsperrt worden. Dieses erlaubt allerdings nur die Nutzung staatlich kontrollierter Webseiten.

Iranische Sicherheitsbehörden hatten die Internet-Blockade am Abend des 8. Januar verhängt. Anlass war der Beginn der Massenproteste, die sich zunächst an der schlechten wirtschaftlichen Lage entzündet hatten, dann aber zunehmend gegen die autoritäre Führung des Landes gerichtet waren. Nach Angaben der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation HRANA wurden mehr als 3.000 Demonstranten von den Einsatzkräften des Regimes getötet.

17.01.2026