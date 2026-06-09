Friedensgespräche

Amir Saeid Iravani, Ständiger Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS / Bianca Otero)

Er hoffe, dass man bis dahin ein endgültiges Dokument habe, sagte der Diplomat Iravani in New York. Beide Seiten stellten unter Vermittlung Pakistans ihre Standpunkte bereit und tauschten sie aus, um zu einem Abschluss zu gelangen.

Unterdessen gelten die jüngsten gegenseitigen Angriffe des Irans und Israels vorerst als beendet. Nach Teheran bestätigte dies auch Israels Premier Netanjahu. Zugleich erklärt er, man halte sich offen, auf iranische Angriffe zu reagieren. Israels Verteidigungsminister Katz fügte hinzu, man werde auch auf jeden Angriff der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon antworten. Der Iran wiederum drohte im Falle von Angriffen auf die libanesische Hauptstadt Beirut mit neuem Beschuss Israels.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.