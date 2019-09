Gretalein, Du darfst Dich jetzt nicht aufregen, bitte! Zwischen Erwachsenen und Kindern gibt es eben immer mal wieder Spannungen – vor allem, wenn die Kleinen in der Pubertät sind. Dann wollen die eben aufbegehren und den Erwachsenen zeigen, wo der Klimahammer hängt. Okay, bei uns in Deutschland nennt man das dann Klimapaket: auch, wenn es für Dich eher ein Klimapäckchen ist – oder vielleicht ja auch nur eine klimatische kleine Wurfsendung.

Eine Menge Fehler

Du musst das nicht persönlich nehmen, wenn der Donald sich jetzt bei seinen Twittereien über Dich lustig macht. Okay, der Donald ist schon Präsident der Vereinigten Staaten – aber ich glaube nicht, dass er noch den Alternativen Nobelpreis schafft wie Du. Und den Klimawandel gibt es für den Donald ja sowieso nicht. Die machen eben noch jede Menge Fehler; sonst müsstest Du doch nicht jeden Freitag zur Demo aufrufen. Daraus bist Du schließlich erwachsen. Und zwischen Erwachsenen und Kindern muss es eben auch mal Zoff geben.

Zu viele Mafia-Filme

Und dann passieren eben dauernd so Sachen, bei denen Du böse Blicke wirfst, wie auf den Donald. Aber der hat es doch jetzt auch wirklich schwer, wo die Demokraten ihn impeachen wollen, nachdem er mit dem Jungen in der Ukraine dieses komische Telefonat geführt hat – und wir mal wieder sehen, dass der Donald einfach nur zu viele Mafia-Filme gesehen hat.

Ich fand aber toll, dass Du bei Eurem gemeinsamen Bild unsere Kanzlerin ganz nett angesehen hast. Wenn die Angela und die Annegret, also unsere Verteidigungsministerin, zur selben Zeit in die USA fliegen, dann brauchen die eben jede ihr eigenes Flugzeug. Weißt Du Gretalein, so zeigen die, wie toll unsere Flugbereitschaft funktioniert – und Du brauchst das.

Die Ohren langziehen

Den Donald kannst Du aber weiter so böse ansehen – und den Boris auch, wenn Du dem mal begegnest. Dem sollte die Queen mal so richtig die Ohren langziehen; das ist ja schon ein zweiter Donald geworden. Aber so sind die Jungs eben, wenn sie in der Pubertät sind. Und Erwachsene wie Du müssen da durch. Die beiden Jungs werden bestimmt auch noch mal erwachsen – so wie Du. Oder nicht?!