Isaac Roberts vor 190 Jahren geboren Der Mann mit den mitdrehenden Teleskopen

Vor 190 Jahren kam in Groes in Wales Isaac Roberts zur Welt. Er wurde einer der herausragenden Amateurastronomen seiner Zeit. In Liverpool machte er eine Ausbildung zum Mechaniker und Ingenieur. Abends besuchte er Kurse, um sich in Naturwissenschaften fortzubilden.

Von Dirk Lorenzen

