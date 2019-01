Islam in Deutschland Ditib versucht einen Neustart

Die "Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion" (Ditib) hat zur Zeit nicht den besten Ruf in Deutschland. Nach anhaltender Kritik ist der Moscheeverband nun in die Offensive gegangen. Er kündigte einen Neuanfang an, kritisierte zugleich aber auch die negative Darstellung der Ditib.

Moritz Küpper im Gespräch mit Ute Meyer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek