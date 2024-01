Ein Mann in weißer Schutzkleidung sucht im Kibbuz Beeri nach DNA-Spuren. (picture alliance / abaca | Middle East Images)

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Ermittler berichtet, wird derzeit der Angriff der Hamas anhand von rund 200.000 Fotos und Videos rekonstruiert. Zudem würden mehr als 2.000 Zeugenaussagen ausgewertet. Ziel sei es, ein Gerichtsverfahren gegen die Verantwortlichen einzuleiten. Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober rund 1.200 Menschen in Israel ermordet und rund 240 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Es war das schlimmste Massaker in der Geschichte des Landes. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer noch andauernden Bodenoffensive.

