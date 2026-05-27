Mohammed Odeh sei nach monatelanger Überwachung ausgeschaltet worden, teilten Israels Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Morgen mit. Er sei einer der letzten hochrangigen Kommandeure des Massakers vom 7. Oktober 2023 gewesen. Zuvor hatten Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Katz einen gegen Odeh gerichteten Luftangriff in Gaza-Stadt bekanntgegeben, bei dem mindestens zwei Personen getötet und zehn verletzt wurden. Auch aus Kreisen der Hamas hieß es, Odeh sei getötet worden.
Erst vor knapp zwei Wochen hatte Israel die Tötung seines Vorgängers bestätigt.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.