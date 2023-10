Ein Hochhaus in Gaza-Stadt nach einem Angriff der israelischen Streitkräfte. (Bashar Taleb / APA Images via ZUMA / Bashar Taleb)

Weiter erklärte Netanjahu, Stromlieferungen sowie die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen würden gestoppt. Bereits zuvor hatte er in einer Ansprache erklärt, alle Orte, an denen die Hamas organisiert sei und sich verstecke, würden in Trümmer gelegt. Israel werde Rache für diesen schwarzen Tag nehmen, so der Ministerpräsident. Netanjahu forderte zudem die Bewohner von Gaza auf, die Stadt zu verlassen.

Israel evakuiert Ortschaften am Rande von Gaza

Die israelische Armee evakuiert angesichts des Kriegs mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas-Organisation die israelischen Ortschaften im Grenzgebiet. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden, sagte ein Armeesprecher. Die Armee erklärte das Gebiet um den Küstenstreifen herum zum Sperrgebiet.

Der Sperrzaun zum Gazastreifen sei an 29 Stellen durchbrochen worden, diese seien inzwischen alle unter Kontrolle. Man greife aus der Luft potenzielle neue Angreifer an diesen Punkten an. Weiter hieß es, man habe in der grenznahen Stadt Sderot eine von Angreifern besetzte Polizeiwache zurückerobert und dabei etwa zehn Bewaffnete getötet. Zu einer möglichen Bodenoffensive sagte der Sprecher, alle Optionen seien auf dem Tisch.

Das israelische Militär verstärkte unterdessen seine Luftangriffe auf den Gazastreifen. Wohngebäude wurden zerstört, darunter ein 14-stöckiges Hochhaus im Zentrum von Gaza, in dem Dutzende Wohnungen sowie Büros der Hamas untergebracht waren. Das israelische Militär gab zuvor Warnschüsse ab.

Weitere Raketenangriffe der Hamas - Artilleriefeuer in den Libanon

Aus dem Gazastreifen feuerte die Hamas in der Nacht weitere Raketen auf Israel ab. In der Stadt Aschkelon wurde ein Krankenhaus getroffen. Berichte über Opfer liegen nicht vor.

Auch aus dem Libanon heraus wurde Israel in der Nacht beschossen. Man habe daraufhin ein Gebiet im nördlichen Nachbarland unter Beschuss genommen, teilte die Armee mit. Die israelische Artillerie sei dabei, das Gebiet im Libanon anzugreifen, aus dem Schüsse abgefeuert wurden. Weitere Einzelheiten nannte die Armee zunächst nicht.

Bei der verheerenden Großattacke der Hamas, die von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, waren gestern nach Medienberichten rund 300 Israelis getötet worden. Etwa 1600 wurden verletzt. Viele schweben noch in Lebensgefahr. Es wurden auch viele Israelis in den Gazastreifen verschleppt, darunter Frauen, Kinder und alte Menschen. Wie viele genau, ist nicht bekannt.

