Iran-Krieg

Über Israel sind iranische Raketen zu sehen. (picture alliance / Anadolu / Wisam Hashlamoun)

Aus Jerusalem meldeten Reporter sechs Explosionen. Das israelische Militär teilte mit, es habe seit Mitternacht sieben iranische Angriffswellen gegeben.

Die israelische Armee teilte mit, man habe im Iran einen Industriekomplex zur Herstellung von Chemikalien für die Waffenproduktion bombardiert. Es sei in Mahschahr im Südwesten ein Gelände mit einer von zwei zentralen Anlagen zur Herstellung von Materialien für Sprengstoffe, ballistische Raketen und andere Waffensysteme attackiert worden. Die iranischen Behörden bestätigten die Angriffe.

US-Präsident Trump drohte dem Iran erneut mit der Zerstörung von Kraftwerken und Energieanlagen. Er erinnerte auf seiner Online-Plattform an das Ultimatum, das er dem Land gestellt habe und das in 48 Stunden auslaufe. Wenn es bis dahin keine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus gebe, werde - Zitat - die Hölle über den Iran hereinbrechen, schrieb Trump.

Die US-Armee setzte unterdessen die Suche nach einem im Iran vermissten Besatzungsmitglied eines abgestürzten Kampfjets fort. Agenturberichten zufolge wurden mehrere Spezialkräfte in den Süden des Landes geschickt, um eine Gefangennahme des Mannes zu verhindern. Die Führung im Iran gab unterdessen den Abschuss einer weiteren US-Maschine bekannt. US-Medien berichten, der Pilot sei gerettet worden.

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Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.