Israel bereitet sich auf die Rückkehr der Geiseln vor.

In Israel wartet die Bevölkerung seit dem frühen Morgen auf die Freilassung der letzten lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Ein Konvoi des Roten Kreuzes ist nach israelischen Angaben bereits auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens, um eine erste Gruppe von freigelassenen Hamas-Geiseln in Empfang zu nehmen.

In Tel Aviv strömten in der Nacht zahlreiche Menschen zum sogenannten Platz der Geiseln. Viele trugen Porträts der Verschleppten und schwenkten israelische Flaggen. Die Familien der Geiseln warten im Armeestützpunkt Reim im Süden des Landes, um dort ihre Angehörigen nach mehr als zwei Jahren wiederzusehen.

Hamas veröffentlicht Namen der noch lebenden Geiseln

Die Hamas veröffentlichte die Namen der 20 Männer, die freigelassenen werden sollen. Die Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation sieht auch die Übergabe der sterblichen Überreste von knapp 30 weiteren Israelis sowie die Freilassung von knapp 2.000 palästinensischen Gefangenen aus israelischer Haft vor.

In einem Schreiben des israelischen Geiselbeauftragten Gal Hirsch an die Angehörigen der Verschleppten hieß es, die Toten würden für eine Identifizierung in ein gerichtsmedizinisches Institut gebracht. Eine internationale Einsatztruppe solle in der Folge damit beauftragt werden, jene Leichen zu finden, die nicht übergeben worden seien. Einige könnten unter Trümmern begraben sein.

Im Gegenzug wird Israel gemäß dem Waffenruhe-Abkommen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge freilassen. Unter ihnen sind auch 250 Personen, die lebenslange Haftstrafen in Israel absitzen.

Hamas besteht offenbar auf Freilassung von hochrangigen Anführern

Die Hamas bestand bis zuletzt laut der Nachrichtenagentur AFP darauf, dass die Liste der freizulassenden Palästinenser auch "sieben hochrangige Anführer enthält, insbesondere Marwan Barghuti, Ahmed Saadat, Ibrahim Hamed und Abbas al-Sajjed". Marwan Barghuti wird ein besonders großer Rückhalt bei den Palästinensern nachgesagt. Er ist wegen tödlicher Anschläge auf Israel zu mehreren lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Trump ist überzeugt: "Der Krieg ist zu Ende"

US-Präsident Trump wird in Kürze in Israel eintreffen. Nach seiner Auffassung ist der Krieg im Gazastreifen ungeachtet noch ausstehender Friedensverhandlungen vorbei. "Der Krieg ist zu Ende", sagte der Republikaner in der Air Force One zu Journalisten. Er gehe davon aus, dass die Waffenruhe halte.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte dagegen zuvor gesagt, der Kampf sei noch nicht vorbei. "Es liegen noch große Sicherheitsherausforderungen vor uns", sagte der israelische Regierungschef. Einige Feinde versuchten, sich zu erholen, um erneut anzugreifen.

"Nahost-Friedenszeremonie" in Ägypten

Trump reist nach Israel, um zunächst Geiselfamilien zu treffen und dann vor der Knesset, dem israelischen Parlament, eine Rede zu halten. Am Nachmittag will Trump zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. Dazu werden neben Präsident Trump mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter UNO-Generalsekretär Guterres, Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Macron.

Bei dem Treffen soll laut der ägyptischen Regierung auch ein Dokument "zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen" unterzeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.