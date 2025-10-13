Eine Collage der Geiseln, die freigelassen werden sollen. (AFP / JACK GUEZ)

Gali und Ziv Berman

Die beiden 28 Jahre alten Zwillingsbrüder, die auch deutsche Staatsbürger sind, wurden aus einem israelischen Grenzort entführt. Beide sollen getrennt voneinander festgehalten worden sein.

Alon Ohel

Der Deutsch-Israeli geriet nach seiner Flucht vom Nova-Festival in einem Schutzraum in die Gewalt von Terroristen. Der 24 Jahre alte Pianist wurde verletzt und könnte auf einem Auge erblindet sein.

Matan Zangauker

Während seine ebenfalls verschleppte Partnerin bereits freikam, saß der 25-Jährige immer noch in Geiselhaft. Seine Mutter ist eine der bekanntesten Geisel-Angehörigen und scharfe Kritikerin der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu.

Ariel und David Cunio

Die Brüder Ariel (28) und David Cunio (35) wurden zusammen mit weiteren Angehörigen entführt, darunter die inzwischen fünf Jahre alten Töchter des älteren der beiden. Bekannte deutsche Schauspieler machten bei der diesjährigen Berlinale auf das Schicksal David Cunios aufmerksam. Der Schauspieler war 2013 mit einem Film auf der Berlinale vertreten gewesen.

Omri Miran

Der heute 48 Jahre alte Omri Miran aus dem Grenzort Nahal Oz wurde Berichten zufolge vor den Augen seiner Töchter verschleppt. Er gehört zu den ersten heute freigelassenen Geiseln.

Eitan Horn

Der Israeli (39) besuchte zum Zeitpunkt des Hamas-Massakers seinen älteren Bruder im Kibbuz Nir Oz. Die beiden Männer wurden verschleppt. Iair Horn wurde Anfang des Jahres freigelassen.

Guy Gilboa-Dalal

Der inzwischen 24-Jährige wurde zusammen mit seinem besten Freund Eviatar David vom Nova-Festival verschleppt. Anfang des Jahres veröffentlichte die Hamas Aufnahmen, die zeigen, wie beide die Freilassung anderer Geiseln anschauen mussten und die israelische Regierung verzweifelt anflehen, auch für ihre Freilassung zu sorgen.

Eviatar David

Im Sommer veröffentlichte die Hamas erneut ein Gräuel-Video, das den 24-jährigen Eviatar David bis auf die Knochen abgemagert in einem engen Tunnel zeigt. Den Angaben zufolge dachte er, er schaufele sein eigenes Grab.

Avinatan Or

Der inzwischen 32-jährige Avinatan Or wurde ebenfalls vom Nova-Festival entführt, zusammen mit seiner Freundin Noa Argamani. Israels Armee befreite Argamani im Sommer vergangenen Jahres.

Bar Kuperstein

Bar Kuperstein (23) arbeitete auf dem Nova-Festival als Sicherheitsmann. Angehörige berichteten Medien, er habe dort anderen geholfen, sich vor den Terroristen in Sicherheit zu bringen, bevor er selbst in ihre Hände fiel.

Eitan Mor

Der 25 Jahre alte Israeli war auf dem Festival ebenfalls zuständig für die Sicherheit. Er hat sich Berichten zufolge um verletzte Festivalbesucher gekümmert. Seine Eltern haben sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen, die Geiseln gegen Palästinenser auszutauschen, die wegen Terrortaten verurteilt worden waren.

Rom Braslavski

Der Deutsch-Israeli war Medien zufolge ebenfalls als Wächter bei dem Festival angestellt und versuchte, Menschen vor Ort zu retten. Ein Propagandavideo der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad zeigte den 21-Jährigen vor einigen Monaten stark abgemagert und blass.

Josef-Chaim Ohana

Berichten zufolge half der 25 Jahre alte Josef-Chaim Ohana ebenfalls Besuchern des Musik-Events. In einem von der Hamas veröffentlichten Video sagte er im Mai dieses Jahres: "Ein ganzes Land will, dass dieser Albtraum aufhört."

Elkana Bohbot

Auch Elkana Bohbot (36) arbeitete auf dem Nova-Festival. Bohbot ist verheiratet und hat einen Sohn.

Nimrod Cohen

Der junge Soldat hielt Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Massakers im Rahmen seines Wehrdienstes Wache nahe des Gazastreifens. Cohen wurde zusammen mit drei weiteren Soldaten in deren Panzer überfallen, die drei weiteren Männer wurden getötet. Cohen stammt aus Rehovot südlich von Tel Aviv.

Maxim Herkin

Max Herkin (37), der ebenfalls vom Nova-Festival entführt wurde, stammt ursprünglich aus der Ukraine und hat eine kleine Tochter. In einem von der Hamas im Sommer veröffentlichten Video sagte er, die Geiseln fühlten sich nicht mehr wie Menschen.

Matan Angrest

Der israelische Soldat wurde israelischen Medien zufolge aus einem brennenden Panzer entführt. Der heute 22-Jährige soll Berichten zufolge angekettet und geschlagen worden sein.

Segev Kalfon

Der Israeli wurde entführt, als er versuchte, vom Nova-Festival zu flüchten. Im Februar berichteten freigelassene Verschleppte über ihre Zeit mit ihm. Dies war das erste Lebenszeichen, das Kalfons Familie von dem 27-Jährigen bekam.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.