Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Iranische Medien berichteten von Explosionen im Westen der Hauptstadt Teheran. Das Staatsfernsehen meldete, die Luftabwehr sei aktiviert worden. Welche Ziele getroffen wurden, war zunächst unklar. Berichten der US-Sender ABC und NBC zufolge sind aber weder Atomanlagen noch Ölfelder darunter.

Das israelische Militär teilte weiter mit, das iranische Regime und seine Stellvertreter in der Region griffen Israel seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres unerbittlich an - an sieben Fronten - einschließlich direkter Angriffe von iranischem Boden aus. Wie jedes andere souveräne Land der Welt habe der Staat Israel das Recht und die Pflicht, darauf zu reagieren.

Der Gegenschlag folgte auf die jüngste iranische Raketenattacke. Als Reaktion auf die Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah hatte der Iran Anfang Oktober mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert, von denen die meisten abgefangen wurden.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.