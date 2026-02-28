Israels Verteidigungsminister Katz (Archivbild vom 20.1.2026) (IMAGO / One Inch Productions / IMAGO / One Inch Productions)

+++ Die USA beteiligen sich an den israelischen Luftangriffen gegen den Iran.

Das berichten die New York Times und der US-Sender CNN unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Demnach sind die Angriffe mit Israel abgestimmt worden.

+++ Israel, Iran und Irak haben ihren Luftraum für Zivilflugzeuge geschlossen.

Das berichten verschiedene Medien. Israels Verteidigungsminister Katz teilte zudem mit, er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen.

+++ Israel hat Luftangriffe gegen den Iran gestartet.

Israels Verteidigungsminister Katz sprach von einem "Präventivschlag", um Bedrohungen für Israel zu beseitigen. Weitere Einzelheiten gab der Minister zunächst nicht bekannt.

+++ Aus der iranischen Hauptstadt Teheran und deren Umgebung sind Explosionen gemeldet worden.

Über Verletzte oder Schäden ist noch nichts bekannt. Auf Seiten Israels wiederum wurde Luftalarm ausgelöst. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, nicht zu den Flughäfen zu kommen. Außerdem wurden Schulen und öffentliche Gebäude geschlossen.

+++ Das Auswärtige Amt rät vor "dringend" von Reisen nach Israel ab.

Das geht aus den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen des Ministeriums hervor. Zudem hob der Krisenstab nach Angaben von mehreren Mitarbeitern deutscher Organisationen für die Botschaft in Tel Aviv die Krisenstufe an. Zuvor hatte die US-Regierung ihren Botschaftsmitarbeitern in Israel eine umgehende Ausreise nahegelegt.

