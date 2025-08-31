Terror gegen Zivilisten: Der Angriff der Hamas am 7. Oktober - wie hier auf das Kibbuz Kfar Azza - markiert den Beginn des jüngsten Krieges in Nahost. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Es handele sich bei dem zweiten geborgenen Todesopfer um einen Studenten, der bereits beim Überfall der radikalislamischen Hamas vom 7. Oktober 2023 umgebracht worden sei. Wie das Büro von Ministerpräsident Netanjahu nach einer rechtsmedizinischen Untersuchung weiter mitteilte, habe der 28-jährige beim Nova-Musikfestival Teilnehmern helfen und sie vor den Angreifern schützen wollen. Die radikalislamischen Angreifer hätten die Leiche des jungen Mannes dann in den Gazastreifen verschleppt. Auch die zweite Geisel ist nach offiziellen israelischen Angaben bereits am 7. Oktober 2023 im Kibbuz Beeri im Süden Israels getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.