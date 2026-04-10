Iran-Krieg

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Bei der Attacke seien etwa zehn Abschussrampen getroffen worden, von denen aus zuvor Geschosse auf den Norden Israels abgefeuert worden seien, teilte das Militär mit.

Medienberichten zufolge feuerte die Schiiten-Miliz in der Nacht ihrerseits eine Rakete auf Israel ab, die allerdings abgefangen wurde. In Tel Aviv und Aschdod wurde demnach Luftalarm ausgelöst.

Nach israelischer Lesart gilt die Waffenruhe im Irankrieg nicht für das Nachbarland Libanon. Am Mittwoch hatte Israel im Libanon massiv angegriffen. Nach libanesischen Angaben wurden dabei rund 300 Menschen getötet und weit mehr als 1.000 verletzt.

Wegen der anhaltenden Kämpfe ist unklar, ob es nächste Woche zu Gesprächen zwischen Vertretern Israels und des Libanon in Washington kommen wird. Die israelische Regierung hatte die Verhandlungen zwar bestätigt, die libanesische Regierung fordert als Grundlage dafür jedoch eine Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.