Nahost-Krieg
Israel greift größten Petrochemie-Komplex im Iran an - weitere Hochschule bei Angriff getroffen

Das israelische Militär hat nach Angaben aus Jerusalem den größten petrochemischen Komplex des Irans in Asalujeh angegriffen.

    Das Bild zeigt eine Industrieanlage mit großen Rohren und anderen Konstruktionen aus Metall und Beton. Im Hintergrund ist ein Meer zu erkennen.
    Petrochemische Anlage in der iranischen Industriestadt Asalujeh (Archivbild) (Abedin Taherkenareh / epa / dpa )
    Dort finde etwa die Hälfte der petrochemischen Produktion des Landes statt, erklärte Israels Verteidigungsminister Katz. Der iranische Betreiber des Industriekomplexes teilte später mit, die Situation sei unter Kontrolle. Das Ausmaß des Schadens werde untersucht. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, dass ein weiterer petrochemischer Komplex im Norden des Landes angegriffen worden sei.
    In der vergangenen Nacht wurde in der Hauptstadt Teheran ein Gebäude der Scharif-Universität bei einem Angriff getroffen. Sie gilt als eine der renommiertesten Hochschulen des Landes. Nach deren Angaben wurde das Rechenzentrum zerstört. Auch zuvor waren schon Universitäten angegriffen worden.
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    Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.