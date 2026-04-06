Nahost-Krieg

Petrochemische Anlage in der iranischen Industriestadt Asalujeh (Archivbild) (Abedin Taherkenareh / epa / dpa )

Dort finde etwa die Hälfte der petrochemischen Produktion des Landes statt, erklärte Israels Verteidigungsminister Katz. Der iranische Betreiber des Industriekomplexes teilte später mit, die Situation sei unter Kontrolle. Das Ausmaß des Schadens werde untersucht. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, dass ein weiterer petrochemischer Komplex im Norden des Landes angegriffen worden sei.

In der vergangenen Nacht wurde in der Hauptstadt Teheran ein Gebäude der Scharif-Universität bei einem Angriff getroffen. Sie gilt als eine der renommiertesten Hochschulen des Landes. Nach deren Angaben wurde das Rechenzentrum zerstört. Auch zuvor waren schon Universitäten angegriffen worden.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.