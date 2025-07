Angriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus (Sputnik)

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien wurde in Damaskus der Hauptsitz des Generalstabs beschossen. Demnach gab es zwei Verletzte bei zwei Angriffen mit Kampfflugzeugen in der Gegend des Hauptquartiers. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen durch ein Netzwerk von Aktivisten in Syrien.

Übergangsregierung schickte Soldaten nach Suweida

In Suweida im Südwesten Syriens kommt es seit Tagen zu Kämpfen zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen. Die Übergangsregierung in Damaskus hat Soldaten in die Region geschickt - nach eigenen Angaben, um die Lage zu beruhigen. Vertreter der Drusen werfen den Soldaten allerdings vor, auf der Seite der Beduinen-Stämme zu kämpfen. Israel griff deshalb militärisch in den Konflikt ein. Das Land versteht sich als Schutzmacht der Drusen.

Erneut Kämpfe in Suweida

Auch heute, wenige Stunden nach Inkrafttreten einer Waffenruhe, brachen erneut Kämpfe in Suweida aus. Der Ort und in der Umgebung gelegene Dörfer gerieten unter heftigen Artillerie- und Granatenbeschuss, wie ein Lokalsender meldete. In einer Mitteilung des syrischen Verteidigungsministeriums heißt es, illegale Gruppen hätten die Feuerpause gebrochen. Auch die israelische Armee soll wieder eingegriffen haben.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind in Suweida seit Sonntag mehr als 250 Menschen getötet worden.

Auswärtiges Amt ruft zu Mäßigung auf - "Destabilisierung" des Landes verhindern

Die Bundesregierung rief angesichts der Kämpfe in Syrien alle Seiten zur Mäßigung auf. Ein Sprecher des Auswärtiges Amtes erklärte, das Land dürfe nicht destabilisiert werden. Priorität müsse sein, dass die Regierung in Damaskus handlungsfähig bleibe. Das sei auch im Interesse Israels.

Direkte Kritik an Israel wegen der Angriffe im Nachbarland vermied der Sprecher. Klar sei, dass Syrien nicht zum Spielball ausländischer Mächte werden dürfe. Zitat: "Klar ist auch, dass Israel ein Interesse an einem stabilen und an einer handlungsfähigen Regierung haben muss, die die Sicherheit in allen Landesteilen und eben auch in allen Bevölkerungsgruppen sicherstellt."

