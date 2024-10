Teheran bei Nacht (Archivbild) (Arne Immanuel Bänsch / dpa / Arne Immanuel Bänsch)

Iranische Medien berichteten von Explosionen im Westen der Hauptstadt Teheran. Das Staatsfernsehen meldete, die Luftabwehr sei aktiviert worden. Die Angriffe dauerten in der Nacht an. Welche Ziele getroffen wurden, war zunächst unklar. Berichten der US-Sender ABC und NBC zufolge sind aber weder Atomanlagen noch Ölfelder darunter.

Das israelische Militär teilte weiter mit, das iranische Regime und seine Stellvertreter in der Region griffen Israel seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres unerbittlich an - an sieben Fronten - einschließlich direkter Angriffe von iranischem Boden aus. Wie jedes andere souveräne Land der Welt habe der Staat Israel das Recht und die Pflicht, darauf zu reagieren.

USA betonen Israels Recht auf Selbstverteidigung

In Washington sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Savett, die von der israelischen Armee ausgeführten gezielten Angriffe auf militärische Ziele seien eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff auf Israel vom 1. Oktober und ein Akt der Selbstverteidigung. Die USA seien nicht beteiligt. Wie weiter verlautete, wurden die USA vorab über die Angriffe informiert. Die US-Regierung hatte sich zuvor ablehnend gegenüber möglichen Angriffen auf Atom- und Ölanlagen im Iran geäußert.

In iranischen Staatsmedien werden die Angriffe als harmlos dargestellt. Der staatliche Rundfunk berichtete, die Geräusche von Explosionen seien durch Luftabwehr ausgelöst worden. Laut der Agentur Tasnim wurden weder Stützpunkte der Revolutionsgarden getroffen, noch Raketeneinschläge verzeichnet. Auch Berichte über Angriffe in anderen Landesteilen wurde von offizieller Seite nicht bestätigt. Ein israelischer Repräsentant sagte der Nachrichtenseite ynet, der Iran versuche die Explosionsgeräusche als Ergebnis der Luftabwehr darzustellen. Dies sei eine Lüge. Die Abwehrversuche seien gescheitert, es gebe keine erfolgreichen Abschüsse im Iran.

Angriffe offenbar auch in Syrien

Aus Syrien meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana, es habe israelische Angriffe auf militärische Einrichtungen im Zentrum und im Süden des Landes gegeben, außerdem in der Nähe der Hauptstadt Damaskus. Die Raketen hätten zum Teil abgefangen werden können.

Nach Beginn des israelischen Vergeltungsschlags im Iran gab es offenbar neue Raketenangriffe der Hisbollah. Die israelische Armee teilte mit, in der Küstenstadt Naharija und umliegenden Gebieten sei Luftalarm ausgelöst worden. Es gab zunächst keine Berichte über mögliche Opfer.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.