Krieg im Nahen Osten

Rauch steigt im Süden des Libanon nahe der Stadt Arabsalim nach einem israelischen Angriff auf. (AFP / -)

Die Soldaten hätten ihre Posten entlang der Verteidigungslinie gegen Panzerabwehrraketen bezogen, erklärte die israelische Armee. Laut israelischen Medienberichten ist es derzeit nicht vorgesehen, Soldaten weiter auf libanesisches Territorium vorrücken zu lassen als etwa 20 Kilometer nördlich der Grenze. Zudem hat das israelische Militär nach eigenen Angaben eine weitere strategisch wichtige Brücke über den Litani-Fluss im Süden des Libanon zerstört. Der Angriff fand demnach bereits gestern statt. Inzwischen sind insgesamt sieben Brücken im Libanon von Israel zerstört worden.

Die Weltgesundheitsorganisation warnt derweil vor der Ausbreitung von Infektionskrankheiten in überfüllten Flüchtlingslagern im Libanon. Rund 140.000 Binnenflüchtlinge sind einem Sprecher zufolge in fast 700 Lagern untergebracht.

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Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.