Zudem sollen humanitäre Korridore für die sichere Durchfahrt von Konvois der Vereinten Nationen eingerichtet werden. Wie ägyptische Medien berichten, erreichten inzwischen erste Lastwagen mit Hilfsgütern den Gazastreifen. Heute früh hatte das israelische Militär erstmals auch die Hilfslieferungen aus der Luft wieder aufgenommen.

Wegen der Hungersnot im Gazastreifen war der internationale Druck auf Israel in den vergangenen Tagen massiv gestiegen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten die israelische Regierung in einer gemeinsamen Erklärung dazu aufgerufen, alle Beschränkungen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen aufzuheben. Die humanitäre Katastrophe müsse " jetzt enden ". Israel hat seit Wochen Hilfslieferungen in größerem Umfang für den Gazastreifen blockiert, unter anderem mit der Begründung, diese würden von der militant-islamistischen Hamas instrumentalisiert. Laut Welternährungsprogramm ist die gesamte Bevölkerung Gazas - und damit etwa zwei Millionen Menschen - von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen.