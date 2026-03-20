Provinz Suweida

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Getroffen worden seien ein Kommandozentrum sowie Waffenlager im Süden des Nachbarlandes, teilte ein Sprecher mit. Israel hatte bereits in der Vergangenheit interveniert, um die Interessen der religiösen Minderheit zu verteidigen. Die Drusen sind eine Religionsgemeinschaft. Mehr als die Hälfte der rund eine Million Anhänger weltweit lebt in Syrien, die anderen im Libanon und in Israel - auch auf den Golanhöhen, die Israel im Nahostkrieg von 1967 von Syrien eroberte und 1981 annektierte.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.