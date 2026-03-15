Iran-Krieg
Israel meldet erneut Angriffe auf iranisches Regime - auch wieder Beschuss in den Golfstaaten

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele im Iran aus der Luft angegriffen.

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    Die Armee teilte mit, man habe die Infrastruktur des iranischen Regimes im Westen des Landes ins Visier genommen. Die USA und Israel hatten ihre Angriffe gegen die Islamische Republik Ende Februar begonnen. Der Iran reagierte mit dem Beschuss von Zielen in Israel und den Golfstaaten, darunter etwa US-Einrichtungen.
    Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten auch heute wieder Angriffe mit Drohnen und Raketen auf ihr Staatsgebiet. Saudi-Arabien fing nach eigenen Angaben 14 Drohnen im Raum der Hauptstadt Riad sowie im Osten des Landes ab. Der Iran bestritt, für den Beschuss verantwortlich zu sein.
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    Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.