Israelische Soldaten haben nach eigenen Angaben einen Tunnel unter dem UNRWA-Hauptquartier in Gaza gefunden. (AP / Ariel Schalit)

Der unterirdische Gang sei 700 Meter lang, liege in 18 Metern Tiefe und habe als Einrichtung des Militärgeheimdienstes der Hamas gedient. Demnach wurden im Hauptquartier der UNRWA in den vergangenen zwei Wochen Waffen und Sprengstoff gefunden. Außerdem deuteten Indizien darauf hin, dass Büros und Räumlichkeiten von den militanten Islamisten genutzt worden seien. UNRWA-Chef Lazzarini erklärte, das Hilfswerk habe keine Kenntnis von den Tunneln gehabt. Wann immer in der Vergangenheit ein verdächtiger Hohlraum unter dem Gelände oder in der Nähe gefunden worden sei, habe man die Konfliktparteien umgehend informiert.

Zuletzt habe das Personal das Hauptquartier auf Anordnung des israelischen Militärs am 12. Oktober geräumt. Israel wirft dem Hilfswerk Verbindungen zur Hamas vor.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.