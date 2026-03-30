Es gab erneute israelische Angriffe auf Teheran. (Stringer / dpa / Stringer)

Ziel sei militärische Infrastruktur in verschiedenen Teilen der Hauptstadt Teheran, wurde am Morgen mitgeteilt. US-Präsident Trump erklärte, das US-Militär habe viele seit langem verfolgte Ziele angegriffen und zerstört.

Erneute iranische Raketenangriffe auf Israel wurden aus einem Gebiet in der Nähe eines Atomforschungszentrums gemeldet. Außerdem schoss Israel Drohnen aus dem Jemen ab. Auch in Bahrain, Kuwait und anderen Golfstaaten gab es wieder Alarm. In Kuwait wurde laut dem Energieministerium ein Nebengebäude eines Stromkraftwerks und einer Entsalzungsanlage getroffen, ein indischer Arbeiter sei getötet worden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.