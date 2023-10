Die israelische Armee bombardierte nach eigenen Angaben Stellungen der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon. In den Tagen zuvor waren demnach erneut Raketen aus dem Nachbarland auf Israel abgefeuert worden. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es beinahe täglich militärische Auseinandersetzungen an Grenze. Die Hisbollah hat enge Verbindungen zur im Gazastreifen herrschenden Hamas.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.