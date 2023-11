Israelische Soldaten in Gaza-Stadt (Bild vom 17.11.) (Imago / Xinhua / IDF)

Das teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv mit. Das Bargeld sei in Hamas-Stützpunkten und in Häusern gesuchter Personen gefunden worden. Die Beträge sollten nun in die israelische Staatskasse eingezahlt werden, hieß es weiter. Israel wirft der Hamas vor, ihre Terroraktivitäten mit diesen Geldern zu finanzieren.

Am Vormittag bestätigte die militant-islamistische Organisation den Tod von insgesamt vier Anführern im Krieg mit Israel. Einzelheiten zum Zeitpunkt oder Ort wurden nicht gemacht.

