Lastwagen mit humanitärer Hilfe des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) fahren am Kerem-Schalom-Übergang von Ägypten in den Gazastreifen ein. (Abed Rahim Khatib/dpa)

Israel hatte gestern mehrere Übergänge gesperrt und dies mit einer Verletzung der Waffenruhe-Vereinbarungen durch die militant-islamistische Hamas begründet. Zuvor waren der israelischen Armee zufolge Soldaten im Süden des Gazastreifens angegriffen worden; zwei wurden demnach getötet. Israel flog daraufhin die schwersten Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe; es gab 44 Todesopfer. Beide Seiten erklärten später, sich weiter an die Waffenruhe-Vereinbarung zu halten.

Dennoch kam es im Gazastreifen heute zu einem weiteren Zwischenfall: Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurden bei israelischem Beschuss im Osten von Gaza-Stadt vier Menschen getötet. Die israelische Armee teilte mit, Palästinenser hätten ein vom Militär kontrolliertes Gebiet betreten und sich dort Soldaten genähert. Diese hätten daraufhin das Feuer eröffnet.

Hamas will weitere tote Geisel übergeben

Die Hamas will nach eigenen Angaben die sterblichen Überreste einer weiteren Geisel an Israel übergeben. Der Leichnam sei gestern ausgegraben worden, teilten die Essedin-al-Kassam-Brigaden - der bewaffnete Arm der Hamas - mit.

Laut dem Waffenruhe-Abkommen hätte die Hamas neben den 20 von ihr in der vergangenen Woche übergebenen überlebenden Geiseln längst auch alle 28 toten Geiseln an Israel überstellen müssen. Bislang übergab sie aber nur zwölf Tote. Begründet wird die Verzögerung damit, dass wegen der Zerstörungen im Gazastreifen schweres Gerät erforderlich sei, um weitere Leichen bergen zu können.

Verhandlungen in Ägypten

Unterhändler wollen ab heute in Ägypten über die nächsten Schritte verhandeln. Streitpunkte sind unter anderem die Entwaffnung der Hamas, der komplette Abzug der israelischen Armee aus Gaza und die Zukunft des großflächig zerstörten Küstengebiets.

Der SPD-Außenpolitiker Ahmetovic mahnte die Umsetzung der zweiten Phase des Gaza-Abkommens an. Die Konfliktparteien müssten sich an die Vereinbarungen halten, sagte Ahmetovic im Deutschlandfunk. Es gebe eine Chance auf einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen, wenn ein politischer Wille da sei.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.