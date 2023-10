Israelische Soldaten beziehen Stellung. (Ilan Assayag/AP/dpa)

Die israelische Armee mobilisierte 300.000 Reservisten, das sind so viele wie noch nie zuvor, wie ein Sprecher des Militärs mitteilte. Weiter hieß es, man habe wieder die Kontrolle über die Ortschaften in der Nähe der Grenze zum Gazastreifens erlangt. Es gebe aber noch einzelne Gefechte mit bewaffneten Hamas-Anhängern. Die Aufgabe der Reservisten sei es, zu verhindern, dass die Hamas weiter militärisch in der Lage sei, Israelis zu bedrohen. In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten wurde am späten Vormittag wieder Raketenalarm gegeben. Die meisten Fluglinien haben ihre Verbindungen von und nach Israel vorerst eingestellt.

Zuletzt hatte Israel seine Bombardierungen des Gazastreifens intensiviert. Mehrere Kommandozentralen der Hamas seien attackiert worden. Ein Boot der Marine habe außerdem drei auf Israel gerichtete Raketenwerfer zerstört. Nach neuen Angaben des Militärs wurden in Folge der Offensive bisher mehr als 1.000 Ziele in dem Palästinensergebiet getroffen. Die Zahl der Vertriebenen dort sei auf mehr als 123.000 gestiegen, hieß es weiter.

Seit Beginn der Angriffe vor zwei Tagen verzeichnet Israel mindestens 700 Todesopfer, die Zahl der Entführten wird auf 100 geschätzt. Im Gazastreifen gibt es als Folge israelischer Luftangriffe nach palästinensichen Angaben mindestens 500 Tote.

