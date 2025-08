Gazastreifen

Israel ruft zum Verlassen des Südens von Gaza-Stadt auf

Die israelische Armee hat einen Evakuierungsaufruf für den südlichen Teil von Gaza-Stadt ausgesprochen. Die Menschen im Viertel Al-Saitun sollten sich sofort in Richtung Süden in die humanitäre Zone in Al-Mawasi begeben, hieß es. Der Einsatz des israelischen Militärs in dem Stadtteil werde ausgeweitet.