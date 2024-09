Im Libanon gibt es nach israelischen Luftangriffen zahlreiche Todesopfer. (Hussein Malla / AP )

Die Luftangriffe zielten nach israelischer Darstellung unter anderem auf Waffenlager der proiranischen Hisbollah-Miliz. Einige dieser Lager hätten sich in privaten Wohnräumen befunden, hieß es. Vor der neuen Angriffswelle soll die Zivilbevölkerung durch automatisierte Anrufe und per SMS gewarnt worden sein. Die Hisbollah feuerte ihrerseits erneut Geschosse Richtung Israel.

Viele Menschen fliehen aus dem Süden Richtung Beirut

Im Süden des Libanons brach Panik unter den Menschen aus, viele flohen in Richtung Beirut oder andere Orte im Norden des Landes. Auf den Straßen kam es zu langen Staus, Schulen wurden in Notunterkünfte umgewandelt. Nach den Bombardierungen im Süden griff Israels Luftwaffe auch Stellungen in der Bekaa-Ebene im Nordosten des Libanons an, wie es aus Sicherheitskreisen hieß.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 500 Menschen getötet. Zudem gebe es mehr als 1.600 Verletzte.

UNO-Friedenssoldaten stellen Patrouillen an Grenze ein

Die Friedensmission der Vereinten Nationen im Libanon, UNIFIL, hat angesichts des wechselseitigen Beschusses ihre Patrouillen im libanesisch-israelischen Grenzgebiet eingestellt. Die Gefahr für die Blauhelmsoldaten sei zu groß, sagte ein Sprecher. UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich tief besorgt und rief zum Schutz der Zivilbevölkerung auf.

Die US-Regierung kündigte eine Initiative zur Deeskalation im Libanon an. Präsident Biden erklärte, man arbeite an entsprechenden Plänen. Frankreich beantragte eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York für diese Woche. Bei der heute beginnenden Generaldebatte der UNO-Vollversammlung dürfte der Nahost-Konflikt eine wichtige Rolle spielen.

UNO-Resolution wird nicht durchgesetzt

Israel und die Hisbollah führten bereits 1982 und 2006 Krieg gegeneinander. Die Miliz ist heute deutlich stärker bewaffnet als während des Kriegs vor fast 20 Jahren. Sie handelt nach eigener Darstellung aus Solidarität mit der Hamas, die im Gazastreifen gegen Israel kämpft und ebenfalls vom Iran unterstützt wird.

Israels Militär hat die Zahl seiner Angriffe im Gazastreifen zuletzt verringert und konzentriert sich zunehmend auf die Hisbollah. Damit will es erreichen, dass sich die Miliz wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es die UNO-Resolution 1701 vorsieht, die das Kriegsende 2006 markierte. Der Resolution zufolge darf die Hisbollah entlang der Grenze nicht präsent sein. Dies wird aber weder von der UNO-Beobachtermission noch von der libanesischen Armee durchgesetzt.

