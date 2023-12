Nahost-Krieg

Chan Junis im südlichen Gazastreifen wurde von israelischem Militär angegriffen. (AFP / SAID KHATIB)

Ziel war erneut die Stadt Chan Junis; Kämpfe werden auch aus Nuseirat im Zentrum des Gaza-Streifens gemeldet. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen mehrere Menschen getötet und verletzt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein israelischer Armeesprecher kündigte an, es werde in den kommenden Tagen - so wörtlich - noch mehr harte Schlachten geben. Er bestätigte zugleich den Tod einer französisch-israelischen Geisel. Der Leichnam des Mannes, der am 7. Oktober von der Hamas verschleppt worden war, sei nach Israel zurückgebracht worden.

