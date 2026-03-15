Die Angriffe der USA und Israels auf die iranische Hauptstadt Teheran halten seit Tagen an. (AFP / Atta Kenare)

Es verblieben noch Tausende Ziele im Iran, sagte ein Militärsprecher. Man sei darüber in Abstimmung mit den USA. Die Armee startete heute eine neue Welle von Luftangriffen auf Infrastruktur des iranischen Regimes im Westen des Landes.

Der Iran setzte seinerseits die Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Israel und die Golfstaaten fort. Unter anderem im Großraum Tel Aviv schlugen mehreren Raketen ein. Mindestens acht Menschen wurden verletzt. Der israelische Außenminister Saar warf dem Iran erneut vor, absichtlich zivile Ziele anzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.