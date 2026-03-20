Iran-Krieg

Die Mina Al-Ahmadi-Ölraffinerie in Kuwait ist von Drohnen getroffen worden. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Die iranischen Revolutionsgarden gaben den Tod ihres Sprechers General Naini bekannt. Israel bestätigte die Angaben. Die israelische Armee teilte zudem mit, den Geheimdienstchef der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Ahmadi, bei einem Luftangriff getötet zu haben. Dieser habe bei der blutigen Niederschlagung der landesweiten Proteste im Iran eine wichtige Rolle gespielt, hieß es. Laut Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurden außerdem bei israelisch-amerikanischen Luftschlägen mindestens 16 Frachtschiffe in zwei Häfen an der Straße von Hormus attackiert. Sie seien allesamt ausgebrannt.

Die Golfstaaten Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten heute früh ihrerseits neue Raketenangriffe des Iran gemeldet. In Kuwait war demnach erneut die Ölraffinerie Mina Al-Ahmadi ein Ziel, die in Brand geriet. Auch Israel wurde wieder attackiert: In Jerusalem verusachten Trümmer einer abgewehrten iranischen Rakete Sachschaden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.