Löscharbeiten in Beirut nach einem israelischen Angriff (Archivbild) (Foto von IBRAHIM AMRO | AFP)

Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon seien drei Menschen getötet worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur des Landes. Ein Wohngebäude sei zerstört worden. Israels Armee griff nach eigenen Angaben Raketenabschussrampen der Hisbollah an. Sie veröffentlichte Videos, die den Beschuss von Kämpfern der islamistischen Miliz zeigen sollen. Die Hisbollah gab an, israelische Stellungen attackiert zu haben.

Die Intensität der Kampfhandlungen hatte zuletzt abgenommen. Für kommende Woche sind in Washington Gespräche zwischen Israel und dem Libanon geplant. Es soll um eine Waffenruhe und die Entwaffnung der Hisbollah gehen.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.