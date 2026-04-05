Nachrichtenagenturen meldeten fünf heftige Bombardements. Die Gegend im Süden Beiruts gilt als Hochburg der pro-iranischen Miliz, ist aber auch dicht besiedeltes Wohngebiet. Israels Armee hatte die Bewohner bereits mehrfach zur Flucht aufgerufen. Nach Angaben der libanesischen Armee wurde ein Soldat im Südlibanon getötet.
Die Hisbollah feuerte auch wieder Geschosse auf Israel. In mehreren Regionen im Norden gab es gleich mehrfach Raketenalarm.
Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.