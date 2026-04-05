Libanon
Israel und Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an

Israels Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.

    Nach israelischen Luftangriffen auf die libanesische Hauptstadt Beirut steigen Rauchwolken über den südlichen Vororten auf.
    Israelische Angriffe auf die südlichen Vororte von Beirut (AFP / IBRAHIM AMRO)
    Nachrichtenagenturen meldeten fünf heftige Bombardements. Die Gegend im Süden Beiruts gilt als Hochburg der pro-iranischen Miliz, ist aber auch dicht besiedeltes Wohngebiet. Israels Armee hatte die Bewohner bereits mehrfach zur Flucht aufgerufen. Nach Angaben der libanesischen Armee wurde ein Soldat im Südlibanon getötet.
    Die Hisbollah feuerte auch wieder Geschosse auf Israel. In mehreren Regionen im Norden gab es gleich mehrfach Raketenalarm.

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    Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.