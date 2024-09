Zerstörung in dem libanesischen Dorf Akbiyeh nach einem nächtlichen Luftangriff der israelischen Armee (AFP / MAHMOUD ZAYYAT)

Die israelischen Streitkräfte teilten mit, die Raketen der Hisbollah hätten Brände ausgelöst und Gebäude beschädigt. Die Hisbollah gab an, eine Sprengstofffabrik und einen Flugplatz beschossen zu haben. Im Libanon wurden durch die israelischen Angriffe nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums seit gestern fast 560 Menschen getötet und mehr als 1.800 verletzt. Unter den Toten seien 50 Kinder und 94 Frauen.

Borrell spricht von "Kriegssituation"

International wächst die Besorgnis. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte: "Wenn das keine Kriegssituation ist, weiß ich nicht, wie ich es sonst nennen soll." Frankreich beantragte eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York für diese Woche. Außenminister Barrot sagte in New York, man rufe die kämpfenden Parteien und deren Unterstützer zur Deeskalation auf. Die US-Regierung arbeitet eigenen Angaben zufolge bereits an entsprechenden Plänen.

Auch die G7-Staaten äußerten sich besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung, die sie am Rande der UNO-Generalversammlung in New York veröffentlichten, warnen sie vor einer gefährlichen Gewaltspirale, die den gesamten Nahen Osten in einen größeren regionalen Konflikt mit unvorstellbaren Folgen ziehen könnte. Der destruktive Kreislauf müsse gestoppt werden.

China wendet sich gegen "wahllose Angriffe auf Zivilisten"

China und die Türkei verurteilten das Vorgehen der israelischen Armee. Außenminister Wang sagte in New York, man lehne die Explosion von Kommunikationsausrüstung und wahllose Angriffe auf Zivilisten entschieden ab. Gewalt mit Gegengewalt zu begegnen, werde die Probleme im Nahen Osten nicht lösen. Das türkische Außenministerium erklärte, Israel stürze mit seinen Angriffen die gesamte Region ins Chaos.

Die Friedensmission der Vereinten Nationen im Libanon, UNIFIL, hat ihre Patrouillen im libanesisch-israelischen Grenzgebiet eingestellt, weil die Sicherheit der Blauhelmsoldaten nicht mehr gewährleistet sei.

Die Eskalation im Nahen Osten dürfte in der heute beginnenden Generaldebatte der UNO-Vollversammlung eine wichtige Rolle spielen.

Die Lufthansa verlängerte wegen der Situation in Nahost ihren Flugstopp nach Tel Aviv und Teheran. Beide Städte würden bis zum 14. Oktober nicht angeflogen. Flugverbindungen in die libanesische Hauptstadt bleiben bis einschließlich 26. Oktober ausgesetzt.

UNO-Resolution wird nicht durchgesetzt

Israel und die Hisbollah führten bereits 1982 und 2006 Krieg gegeneinander. Die Miliz ist heute deutlich stärker bewaffnet als während des Kriegs vor fast 20 Jahren. Sie handelt nach eigener Darstellung aus Solidarität mit der Hamas, die im Gazastreifen gegen Israel kämpft und ebenfalls vom Iran unterstützt wird.

Israels Militär hat die Zahl seiner Angriffe im Gazastreifen zuletzt verringert und konzentriert sich zunehmend auf die Hisbollah. Damit will es erreichen, dass sich die Miliz wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es die UNO-Resolution 1701 vorsieht, die das Kriegsende 2006 markierte. Der Resolution zufolge darf die Hisbollah entlang der Grenze nicht präsent sein. Dies wird aber weder von der UNO-Beobachtermission noch von der libanesischen Armee durchgesetzt.

