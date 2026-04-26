Trotz Waffenruhe

Nach Explosionen im südlibanesischen Ort Khiam steigen Rauchwolken auf: Israel und die Hisbollah greifen sich trotz der geltenden Waffenruhe weiter gegenseitig an. (AFP)

Bei den jüngsten israelischen Angriffen im südlichen Libanon wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut gestern sieben Menschen getötet und 24 weitere verletzt. Die Hisbollah teilte mit, ihre Kämpfer hätten heute früh im Südlibanon unter anderem israelische Soldaten angegriffen. Dabei habe es mehrere Tote gegeben.

Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte die Armee gestern angewiesen, Ziele der Hisbollah - so wörtlich - "intensiv" anzugreifen. Die israelische Armee rief Anwohner der südlichen Gebiete nahe der Grenze auf, bis auf weiteres nicht in ihre Häuser zurückzukehren.

Im Libanon wurden bei gegenseitigen Angriffen im Zuge des Irankrieges nach offiziellen Angaben bisher etwa 2.500 Menschen getötet und 7.700 verletzt, darunter viele Zivilisten.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.