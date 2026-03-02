Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Das Gandhi-Hospital in Teheran wurde bei einem Angriff beschädigt. (AFP / ATTA KENARE)

Gestützt auf Geheimdienstinformationen ziele man auf Sicherheitseinrichtungen im Zentrum der iranischen Hauptstadt, teilte das Militär mit. Augenzeugen bestätigten schwere Bombardierungen. Sie sollen sich in der Nähe des Parlaments ereignet haben. Auch im Norden und Osten der Millionenmetropole mit ihren rund 15 Millionen Einwohnern wurden Detonationen beobachtet. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten ihrerseits Angriffe auf den Amtssitz des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Auch das Hauptquartier des israelischen Luftwaffenkommandanten sei mit Raketen beschossen worden, hieß es in einer von der iranischen Nachrichtenagentur Fars verbreitete Mitteilung.

Reporter bestätigten eine Reihe von Explosionen über Jerusalem. Israels Armee meldete lediglich den Einsatz von Abfangsystemen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.