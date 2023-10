Palästinenser fliehen in sicherere Gegenden von Gaza-Stadt. Ein israelischer Angriff wird erwartet. (AFP / MAHMUD HAMS)

Die Information wurde auf der Internetplattform X in arabischer Sprache verbreitet. Israel reagiert damit offenbar auf Kritik unter anderem von Vertretern der Vereinten Nationen. Sie hatten die ursprünglich eingeräumte Frist von 24 Stunden für eine Evakuierung des nördlichen Gazastreifens für zu kurz erklärt. Es drohe eine katastrophale Situation.

Israel meldet Tötung von Hamas-Kommandeur

Laut Schätzungen des UNO-Büros für Menschenrechte sind in dem Gebiet zurzeit zehntausende Menschen auf der Flucht. Beobachter erwarten, dass es als Reaktion auf die Angriffe der Hamas bald eine israelische Bodenoffensive geben wird. Erste einzelne Aktionen wurden bereits ausgeführt, wie ein Armeesprecher mitteilte. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte gestern Abend in einer Rede an die Nation, die Armee werde die Hamas vernichten. Die derzeit laufenden Militäraktionen im Gazastreifen seien nur der Anfang einer groß angelegten Offensive.

In der vergangenen Nacht führte die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben dutzende Luftangriffe auf Ziele im gesamten Gazastreifen durch. Dabei sei ein mutmaßlicher Verantwortlicher der Hamas-Angriffe vor einer Woche getötet worden.

Heusgen: "Deutschlands Solidarität muss auf internationalem Recht beruhen"

Diese Nachricht wurde am 14.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.