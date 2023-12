Gaza-Krieg

Der Waffenstillstand ist zu Ende: Im Gazastreifen gibt es wieder Kämpfe. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Darauf ist der Gazastreifen in hunderte nummerierte Sektoren eingeteilt. Nach Angaben der Armee soll den Bewohnern mit der Karte geholfen werden, gefährdete Gebiete im Falle eines Angriffs schneller zu verlassen. In verschiedenen Teilen des Gazastreifens erhielten Zivilisten heute Mitteilungen auf ihre Mobiltelefone, in denen das israelische Militär vor Angriffen auf deren Wohngebiet warnte. In vier östlich gelegenen Städten wurden Bewohner dazu aufgerufen, diese Orte zu verlassen und nicht wie zuvor ins südliche Chan Junis, sondern noch weiter bis zum Grenzort Rafah zu fliehen. Aus Chan Junis wurden besonders starke Bombardierungen gemeldet. In diese Region waren Hunderttausende Menschen aus dem Norden des Gazastreifens geflohen.

Die Kämpfe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas waren heute früh wieder aufgeflammt. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden seitdem rund 100 Palästinenser getötet. UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte die Fortsetzung der Kampfhandlungen und mahnte eine erneute Feuerpause an.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.