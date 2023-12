Nahost-Krieg

Israelischer Soldat in einem Tunnel im Gaza-Streifen. (dpa / AP / Jack Guez)

Das Militär veröffentlichte entsprechende Aufnahmen. Sie sollen demnach eine große Anzahl an Tunneln zeigen, die Verstecke, Büros und Wohnungen von Anführern der Terrorgruppe miteinander verbinden. Sie seien von einem Platz im Zentrum von Gaza-Stadt aus zugänglich gewesen. Weiter hieß es, unter anderen die Hamas-Anführer Sinwar und Deif hätten die Tunnel genutzt. Den beiden wirft Israel die Planung des Terrorangriffs am 7. Oktober vor.

Die israelische Armee griff am Abend erneut Ziele im Libanon und in Syrien an. Im Südlibanon seien Stellungen und Kämpfer der militant-islamistischen Hisbollah getroffen worden, erklärte das Militär. In Syrien habe man Orte im Grenzgebiet angegriffen, von denen aus zuvor Raketen in Richtung Israel abgeschossen worden seien.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

