Israelische Soldaten gehen in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen in Stellung, während nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen Rauch aufsteigt. (AP / Ariel Schalit)

Ein Armee-Sprecher sagte, Soldaten hätten dort und auch im nördlichen Gazastreifen zahlreiche Terroristen getötet. Israel vermutet, dass sich in Chan Junis die Führungsspitze der Hamas versteckt hält. Das Militär forderte die Einwohner auf, sich in Rafah in der Nähe der ägyptischen Grenze in Sicherheit zu bringen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen schossen israelische Soldaten im Gazastreifen auf einen Hilfskonvoi des UNO-Flüchtlingshilfswerks für die Palästinenser. Der Gaza-Direktor des Hilfswerks, White, schrieb im Online-Dienst X, es gebe keine Verletzte. Aber Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sollten nie zum Ziel werden.

Unterdessen berichtete die syrische Nachrichtenagentur Sana, Israel habe in der vergangenen Nacht den Flughafen von Damaskus angegriffen. Dieser war erst am Tag zuvor wieder in Betrieb genommen worden. Aufgrund früherer Angriffe konnte der Flughafen zwei Monate lang nicht genutzt werden. Israel gab dazu keine Stellungnahme ab.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.