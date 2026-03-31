Nahe der gemeinsamen Grenze sollen alle Häuser zerstört werden, wie Verteidigungsminister Katz ankündigte. Ziel seien Verwüstungen wie im Gazastreifen. Die rund 600.000 aus der Region geflohenen Menschen dürften erst in ihre Heimat zurückkehren, wenn der Norden Israels wieder sicher sei.
Zudem bekräftigte der Minister das Vorhaben, nach dem Ende des Krieges gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz eine Pufferzone im Südlibanon einzurichten. Israel wolle die Kontrolle über das Gebiet bis zum Fluss Litani behalten.
Seit Beginn der israelischen Offensive gegen die Hisbollah Anfang März sind im Libanon etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 1,2 Millionen vertrieben worden.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.