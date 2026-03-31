Israels Verteidigungsminister Israel Katz (Archivbild vom 20.1.2026) (IMAGO / One Inch Productions / IMAGO / One Inch Productions)

Verteidigungsminister Katz sagte laut einer Mitteilung, die Armee werde im gesamten Gebiet bis zum Fluss Litani eine Sicherheitszone einrichten und vor Ort bleiben. Der Litani verläuft etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Katz kündigte weiter an, auf der libanesischen Seite würden alle Häuser in Grenznähe nach dem Vorbild von Rafah und Beit Hanun im Gazastreifen abgerissen. Das Ziel sei, die Bedrohung für die Bewohner im Norden Israels durch Angriffe aus diesen Gebieten endgültig zu beseitigen. Die rund 600.000 aus der Region geflohenen Libanesen dürften erst wieder dorthin zurückkehren, wenn dies gewährleistet sei, erklärte Katz.

Seit dem Ausbruch der neuen Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah Anfang März sind nach Angaben der libanesischen Behörden etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als ‌1 Million vertrieben worden.

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Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.