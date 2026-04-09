UNO-Generalsekretär Guterres

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, (Eraldo Peres / AP / dpa / Eraldo Peres)

Die anhaltenden militärischen Aktivitäten im Libanon seien eine ernsthafte Gefahr für die Bemühungen um einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region, erklärte Guterres' Sprecher. Er appellierte an alle Kriegsparteien, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen. Es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt.

Die israelische Armee hatte nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstärkt. Bei den massiven Angriffen wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 182 Menschen getötet und 890 weitere verletzt. Die Hisbollah-Miliz reagierte mit Raketenangriffen auf Israel.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.