Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Zerstörungen im Süden von Beirut nach einem israelischen Luftangriff (Archivbild). (picture alliance / newscom / Fadel Itani)

Die Streitkräfte gaben an, Ziele der militant-islamistischen Hisbollah in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut attackiert zu haben. Auf Live-Aufnahmen im Internet waren über den Vierteln dichte Rauchwolken zu sehen. Libanesische Medien meldeten zudem weitere israelische Angriffe auf den Süden des Landes. Zuvor war bereits bei einer israelischen Attacke auf das überwiegend von Christen bewohnte Gebiet Hasmieh nahe Beirut mindestens ein Mensch getötet worden.

Bei einem Bodeneinsatz im Südlibanon nahm die israelische Armee nach eigenen Angaben außerdem mehrere Hisbollah-Mitglieder fest. Diese seien zur Vernehmung auf israelisches Gebiet gebracht worden, hieß es. Die Hisbollah meldete ihrerseits zahlreiche Raketenangriffe auf Armeestützpunkte in Nordisrael und im Südlibanon. Über mögliche Opfer oder Schäden ist bislang nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.