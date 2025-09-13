Blick über Hochhäuser in Gaza-Stadt (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy apaimages)

Israels Armee hatte ihre Offensive gegen die radikalislamische Hamas in der Stadt Gaza zuletzt ausgeweitet und die verbliebenen Einwohner zur Flucht aufgefordert. Gaza ist nach Angaben Israels eine der letzten Hochburgen der Hamas im Gazastreifen. Heute warf die Armee Flugblätter ab, in denen die Bewohner der westlichen Stadtteile zum Verlassen der Gebiete aufgefordert wurden. Erklärtes Ziel ist es, die gesamte Stadt einzunehmen, um dort vermutete Einheiten der Hamas zu zerschlagen.

Nach Angaben der von der Palästinenserorganisation kontrollierten Zivilschutzbehörde im Gazastreifen wurden seit heute früh bei israelischen Angriffen fast 40 Menschen getötet. Gestern waren 50 Tote gemeldet worden.

