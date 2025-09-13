Nahost
Israelische Armee: Hunderttausende Menschen haben Stadt Gaza verlassen

Aus Gaza-Stadt sind laut der israelischen Armee mehr als 250.000 Menschen in andere Teile des Gazastreifens geflohen. Nach UNO-Schätzungen hielten sich dort zuletzt noch vor kurzem rund eine Million Menschen auf.

    Ein Blick über einige Hochhäuser in Gaza-Stadt, dazwischen sind Zeltunterkünfte zu sehen. Viele der Gebäude sind zerstört.
    Blick über Hochhäuser in Gaza-Stadt (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy apaimages)
    Israels Armee hatte ihre Offensive gegen die radikalislamische Hamas in der Stadt Gaza zuletzt ausgeweitet und die verbliebenen Einwohner zur Flucht aufgefordert. Gaza ist nach Angaben Israels eine der letzten Hochburgen der Hamas im Gazastreifen. Heute warf die Armee Flugblätter ab, in denen die Bewohner der westlichen Stadtteile zum Verlassen der Gebiete aufgefordert wurden. Erklärtes Ziel ist es, die gesamte Stadt einzunehmen, um dort vermutete Einheiten der Hamas zu zerschlagen. 
    Nach Angaben der von der Palästinenserorganisation kontrollierten Zivilschutzbehörde im Gazastreifen wurden seit heute früh bei israelischen Angriffen fast 40 Menschen getötet. Gestern waren 50 Tote gemeldet worden.
