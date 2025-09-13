Blick über Hochhäuser in Gaza-Stadt (Archivbild) (picture alliance / SIPA / Omar Ashtawy apaimages)

Nach UNO-Schätzungen hielten sich dort zuletzt noch rund eine Million Menschen auf. Israels Armee hatte ihre Offensive gegen die radikalislamische Hamas in der Stadt Gaza zuletzt ausgeweitet und die verbliebenen Einwohner zur Flucht aufgefordert. Gaza ist nach Angaben Israels eine der letzten Hochburgen der Hamas im Gazastreifen.

Heute warf die Armee Flugblätter ab, in denen die Bewohner der westlichen Stadtteile zum Verlassen der Gebiete aufgefordert wurden.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde im Gazastreifen wurden bei israelischen Angriffen am Morgen fünf Menschen getötet. Gestern waren 50 Tote gemeldet worden.

